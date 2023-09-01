Çanakkale'de Emekli Öğretim Üyesi Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde yolda yürürken bir otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde yolda yürürken bir otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Tavaklı köyünde Mertcan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobil, yolda yürüyen Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Naci Güçhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Mertcan Y. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE