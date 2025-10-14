Haberler

Çanakkale'de Emekli Astsubay Kavga Sonucu Vuruldu

Çanakkale'de emekli astsubay G.Y., husumetli olduğu sağlık astsubayı C.B. tarafından tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'de emekli astsubay G.Y., aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
