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Çanakkale'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Baharlar köyünden yola çıkan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyünün girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada sürücü Özpek ile araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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