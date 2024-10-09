Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-119" bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki 9'u çocuk 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Denizcilik Göçmenler Güvenlik 3-sayfa Ayvacık Güncel Göçmen Yaşam

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin

Anne Karabulut kendisine yapılan çağrıyı duyunca sessizliğini bozdu
Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya akrep olayı ne? Konya'da akrebe kimin adını verdiler? Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk kim, neden intihar etti? 6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler! MasterChef kardemummabullar tarifi! En güzel kardemummabullar tarifi! Kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar için malzemeler! MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler! 6284 kanunu nedir? MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler! MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler! MasterChef İsveç köftesi tarifi! En güzel İsveç köfte tarifi! İsveç köftesi tarifi nasıl yapılır? İsveç köftesi için malzemeler! Giresunspor Viranşehir kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Giresunspor Viranşehir özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.