Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 98 Göçmen Yakalandı, 6 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 98 Göçmen Yakalandı, 6 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis, düzenlediği operasyonlarla 98 düzensiz göçmeni yakaladı. Yurt dışına kaçmalarını organize ettikleri iddiasıyla 6 kişi tutuklandı. Operasyonlar 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4- 10 Kasım tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, farklı ülkelere mensup 98 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azdavay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Cevat Taşkan kimdir, kaç yaşında? Ramazan Başlangıcı 2025 ne zaman? İlk oruç hangi güne denk geliyor? 2025 Dini Günler takvimi! Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü? Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.