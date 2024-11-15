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Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 27 Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 27 Yakalandı
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 27 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize eden 2 zanlı yakalandı. Bir zanlı tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devriye görevi esnasında Namık Kemal Mahallesi'nde eşya yüklenen bir araç şüphelenilerek takibe alındı.

Bir süre takip edilen araçtaki kişilerin şüpheli hareketlerinin de bulunması üzerine girdikleri eve düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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