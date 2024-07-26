Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı, 10 kişi kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı ve 10 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4304" ekipleri, Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.
Lastik botla Hıyarlık mevkisinden karaya çıkan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen aynı ülkeye mensup 2'si çocuk 10 düzensiz göçmeni de kurtararak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.