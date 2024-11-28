Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Yakalandı, 2 Tutuklandı
Çanakkale'de polis ekipleri, insan kaçakçılığı şüphesiyle 10 düzensiz göçmeni yakaladı. İstanbul'dan sahil bölgelerine giden araçta yapılan arama sonucu, 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan sahil bölgelerine düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta arama yapıldı.
Araçta, Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.