Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi
Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
Herkes Önder'in elindekine odaklandı! Görüşmeden çıktığında yoktu
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Avında 6 Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Avında 6 Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen araçlarda 6 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 2 araçta arama yapıldı.

Araçta, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar S.D. ve E.C. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım sahipsiz kaldı
img

2 hakemin kalemini kırdı
img

İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur kaç yaşındaydı? Ferdi Tayfur hasta mıydı, hastalığı neydi? Ferdi Tayfur neden öldü, ölüm sebebi ne? Ferdi Tayfur öldü mü SON DAKİKA! Survivor eleme adayları kim? 2 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? Hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025? Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, Hudutsuz Sevda bitti mi? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 2 Ocak Perşembe? Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL? Yemek kartları marketlerde geçmiyor mu 2025? (Sodexo, Tickert, Pluxee, Multinet, Metropolcard)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.