Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan operasyonda, 3 adet ruhsatsız silah bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde H.N. ve B.Ö'nün adreslerinde 2 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.