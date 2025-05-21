Çanakkale'de 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Kovalamacası Ağır Yaralanmaya Sebep Oldu

Çanakkale'de 'Dur' İhtarına Uymayan Araç Kovalamacası Ağır Yaralanmaya Sebep Oldu
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Çanakkale'de, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden motosikletli asayiş ekibi, yolun karşısına geçmekte olan ÇOMÜ öğrencisine çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Olay sonrası güvenlik güçleri şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

Kentte şüpheli bir otomobili takibe alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli asayiş ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamacayı sürdürdü.

Ekipler, otomobili Atatürk Caddesi'nde takip ettikleri esnada yolun karşısına geçmek üzere olan ÇOMÜ öğrencisi Doğa G'ye (22) çarptı.

Ağır yaralanan Doğa G, olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Lapseki ilçesi yönüne kaçtığı tespit edilen araç ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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