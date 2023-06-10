Çanakkale'de düğüne giden minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, düğüne merasimine katılmak için şehir merkezine giden ve 7 kişiyi taşıyan minibüs, şerit ihlali yaptığı ileri sürülen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, düğüne merasimine katılmak için şehir merkezine giden ve 7 kişiyi taşıyan minibüs, şerit ihlali yaptığı ileri sürülen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Göle köyünden, il merkezindeki bir düğüne katılmak için yola çıkan ve 7 kişiyi taşıyan Bayram Çakır yönetimindeki 17 HJ 970 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen, 17 APP 019 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç olay yerinden kaçarken, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan, Hacer T.'nin durumunun ağır olduğu belirlenirken, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.