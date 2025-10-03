Haberler

Çanakkale'de Dolu Etkisi: Sürücüler ve Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Güncelleme:
Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
