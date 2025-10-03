Çanakkale'de Dolu Etkisi: Sürücüler ve Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde dolu etkili olurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,