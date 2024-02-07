Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de, sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı internet siteleri üzerinden oluşturdukları sahte ilanlarla iletişime geçtikleri vatandaşlardan "kapora ücreti" adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezi ve Biga ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ekiplerce suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 telefon, dizüstü bilgisayar, 3 SIM kart, 9 banka kartına el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.