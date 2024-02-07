Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çanakkale'de, sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı internet siteleri üzerinden oluşturdukları sahte ilanlarla iletişime geçtikleri vatandaşlardan "kapora ücreti" adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve Biga ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerce suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 telefon, dizüstü bilgisayar, 3 SIM kart, 9 banka kartına el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Dolandırıcılık Tutuklama Adliye Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi! Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title