Çanakkale'de Doğa Yürüyüşü Sırasında Kaybolan İl Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Doğa Yürüyüşü Sırasında Kaybolan İl Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, gruptan ayrıldıktan sonra kayboldu. Bartu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu. Bartu için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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