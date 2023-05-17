Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Beytullah Aydemir'in kullandığı 10 TL 392 plakalı otomobil, Türkbakacak köyünde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücünün eşi Gaye ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Beytullah Aydemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel