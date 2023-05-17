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Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü

Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Beytullah Aydemir'in kullandığı 10 TL 392 plakalı otomobil, Türkbakacak köyünde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücünün eşi Gaye ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Beytullah Aydemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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