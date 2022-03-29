Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
AA - Serten Akkaya - Güncel
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Ambaroba köyünde tarlasına koyun gübresi taşıyan çiftçi Mustafa Dede'nin (61), kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör devrildi.
Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Dede'nin öldüğünü belirledi.
Dede'nin cesedi, Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Serten Akkaya - Güncel