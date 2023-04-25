Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Temsili Devir Teslim Töreni" yapıldı.

Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum." sözüyle canlarını ortaya koyan ve bu mücadelede çoğu şehit düşen kahramanlar, Conkbayırı'nda anıldı.

Conkbayırı Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanlığından Piyada Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, Türk tarihinin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin ışığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 57. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerini, aziz şehitleri anmak, ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunduklarını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın kurtuluşa giden yolu açan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran kanla yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Ancak kader karşılarına Yarbay Mustafa Kemal'i ve onun emrinde vatan ve millet sevgisiyle dolu Mehmetçik'i çıkaracaktı. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğüse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve şanlı 57. Alay'ın canını feda eden kahraman Mehmetçiklerin çok büyük bir payı olacaktı."

"Asla geri dönmeyi düşünmediler"

Kurmay Yarbay Karabulut, 108 yıl önce bugün Yarbay Mustafa Kemal'in bölgedeki birlikleri de emrine alarak 57. Alay ile kendisinden 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı şimşek gibi taarruza geçtiğini dile getirdi.

Cüretkar ve başarılı taarruzlar sonucunda düşmanın ağır zayiat vererek geri çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Karabulut, "57. Alay'ın kahramanları, bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban etmişti. Alay'ın yaş ortalaması sadece 24'tü. Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü asla geri dönmeyi düşünmediler." dedi.

Karabulut, 57. Alay Sancağı'na 30 Kasım 1915'te altın, gümüş imtiyaz ve harp madalyaları verildiğini, 25 Nisan 1916'da Alay'ın, verilen bu madalyaları resmigeçit töreniyle sancağına taktığını ifade etti.

Kahraman 57. Alay'ın her ferdinin bulundukları bölgede düşmana karşı koyarken şehadet şerbetini içtiğini ancak vatanını düşmana asla çiğnetmediğini vurgulayan Karabulut, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır. Çanakkale'de devleşen gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar, ruhlarınız şad olsun." diye konuştu.

Daha sonra 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsilcisi gençler tarafından Ege Üniversitesi öğrencilerine teslim edildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakam Vekili Davut Boztaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, gaziler, öğrenciler, "Anadolu Tigers" motosiklet grubu ve gençler katıldı.