Çanakkale'de Depremzede Vatandaşlara 92 Konut Teslim Edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan 92 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Ayvacık ilçesine bağlı Babadere, Tuzla, Taşağıl, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkalabak ve Kestanelik köylerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığı ile yaptırılan 92 afet konutunun anahtarları hak sahibi afetzedelere teslimi için tören düzenlendi.

Törene, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun katıldı.

Depremler sonrası yaptırılan 488 konut ile birlikte vatandaşlara teslim edilen konut sayısı 580'e yükseldi.