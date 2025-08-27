Çanakkale'de Depremzede Vatandaşlara 92 Konut Teslim Edildi

Çanakkale'de Depremzede Vatandaşlara 92 Konut Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından hasar gören evler için yaptırılan 92 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Törende, toplamda 580 konutun afetzedelere ulaştığı bilgisi verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan 92 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Ayvacık ilçesine bağlı Babadere, Tuzla, Taşağıl, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkalabak ve Kestanelik köylerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığı ile yaptırılan 92 afet konutunun anahtarları hak sahibi afetzedelere teslimi için tören düzenlendi.

Törene, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun katıldı.

Depremler sonrası yaptırılan 488 konut ile birlikte vatandaşlara teslim edilen konut sayısı 580'e yükseldi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.