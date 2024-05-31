Çanakkale'de Denize Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde denize düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde denize düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Pulat idaresindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, Karanlık Liman mevkisinde gece seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Pulat'ın öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ekipler, otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.