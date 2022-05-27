ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI - Haberler

ÇANAKKALE'de, Sahil Güvenlik ekiplerinin yasa dışı avcılıkla mücadelesi kapsamında, 1614 ahtapot tuzağı denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasaklı zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine, deniz dibine kaçak olarak bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraları dronla tespit etti. Ekipler, 21 mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı. Ahtapot tuzaklarına yakalanmış 28 ahtapot da denize geri bırakıldı. (DHA)

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ÇANAKKALE, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel