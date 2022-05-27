Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Haberler

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Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

Çanakkale'de yasa dışı deniz avcılığına yönelik çalışmalarda, 1614 ahtapot tuzağı denizden temizlendi.

Çanakkale'de yasa dışı deniz avcılığına yönelik çalışmalarda, 1614 ahtapot tuzağı denizden temizlendi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında, 21 farklı noktaya operasyon düzenlendi.

Dron destekli çalışmada, yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi. Ekipler, 21 farklı mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı.

Tuzaklarda bulunan 28 ahtapot denize bırakıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Sahil Güvenlik, Çanakkale, su, Güncel, Haberler

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