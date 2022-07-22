Çanakkale'de denizde giren 76 yaşındaki koro şefi boğuldu - Haberler

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Çanakkale'de denizde giren 76 yaşındaki koro şefi boğuldu

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de denizde giren 76 yaşındaki koro şefi boğuldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denize giren 76 yaşındaki koro şefi Muammer Tan boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denize giren 76 yaşındaki koro şefi Muammer Tan boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale Belediyesi Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu şefi olan Tan, Kumburun köyünün Taşkapı sahilindeki yazlığının önünde denize girdi.

Bir süre sonra hareketsiz kaldığını gördükleri Tan'ı denizden çıkaran vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tan'ın cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

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