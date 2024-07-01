Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmaları

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yarışmalar düzenlendi.

Yat Limanı'nda gerçekleştirilen yağlı direkten bayrağı kapma yarışması ilgiyle izlendi.

Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği ve eğlenceli anlara sahne olan zorlu yarışmayı, Biray Topaloğlu kazandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında ayrıca, pancar motorlu tekne, halat çekme, tabak çıkartma yarışmaları yapıldı.

Yat Limanı önünde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.