Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

ÇANAKKALE'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlanıp, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, "Kabotaj Kanunu, Türk deniz yetki alanlarında taşıma ve liman hizmetlerini sadece Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasının esas alarak ülkemizin denizlerdeki ekonomik egemenliğini ve milli çıkarlarını korumayı amaçlamıştır" dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Biçici, "1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türk deniz yetki alanlarında taşıma ve liman hizmetlerini sadece Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasının esas alarak ülkemizin denizlerdeki ekonomik egemenliğini ve milli çıkarlarını korumayı amaçlamıştır. Kabotaj hakkı yalnızca taşıma imtiyazı değil, aynı zamanda deniz emniyeti, çevre güvenliği, yerli istihdamın korunması, milli gemi sanayisinin gelişmesi ve limanlarımızın sürdürülebilir işletilmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada denizcilik sektörü ülkemizin lojistik altyapısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türk bayraklı gemi filosu, liman altyapılarımız, denizcilik eğitimi ve denetim sistemimiz her geçen yıl gelişiyor. Bu kapsamda Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetinin artırılması, çevrenin korunması, kıyı tesislerinin mevzuata uygun işletilmesi ve deniz trafiğinin etkin yönetimi için tüm teknik ve idari kapasitemizle görevimizi yürütmekteyiz" dedi.

DENİZ ŞEHİTLERİ ANISINA DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Katılımcılar, törenin ardından feribotla Çanakkale Boğazı'na açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle de boğazda su gösterisi yapılmasının ardından program sona erdi.

DENİZDEN DARBUKA ÇIKTI

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında eski feribot iskelesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Temizlik sırasında deniz dibinden darbuka çıkarılması dikkat çekti.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,