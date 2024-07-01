Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Çanakkale'de, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Biçici, törende yaptığı konuşmada, ulusal bağımsızlığın kazanılmasından sonra 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, ekonomik bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir mihenk taşı olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini aldığını söyledi.

Kanunla, deniz ve limanlardaki ticaret hakkının yeniden düzenlendiğini, yabancıların elinde bulunan kara sularındaki ticaret ve seyrüsefer hakkının Türk vatandaşlarına verildiğini hatırlatan Biçici, "Bu itibarla denize dönen her yüzün ve gönlün bu ülke için kazanç olması adına Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bütün halkımızla beraber kutlamaktayız." dedi.

Dip temizliği yapan dalgıçlar kamyonet dolusu çöp çıkardı

Katılımcılar, törenin ardından "Kilitbahir" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü botlarıyla Boğaz'da su gösterisi sunuldu.

Yat Limanı'ndan suya giren dalgıçlar, dip temizliği yaptı. Dip temizliğinde dalgıçlar denizden kamyonet dolusu çöp çıkardı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik, Çanakkale Limanı Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, gemi acentelerinin yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.