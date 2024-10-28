Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

ÇANAKKALE'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın ise saat 10.30'da kordon boyunda resmi tören yapılacak.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,