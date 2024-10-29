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Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Çanakkale'de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan fener alayında vatandaşlar, meşaleler ve bayraklarla yürüyüş yaptı. Valilik ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, coşkuyla kutlandı.

Çanakkale'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri, meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Çanakkale Politika Güncel Yaşam

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