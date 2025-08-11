Çanakkale'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesinde çöplük alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.