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Çanakkale'de çıkan yangında 30 dönüm alan küle döndü

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güleçköy ve Yeniçiftlik köyleri arasında çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan küle döndü. Yangın, Yeniçiftlik köyünde Kadir Ezgi'ye ait tarlada çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güleçköy ve Yeniçiftlik köyleri arasında kalan alanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan küle döndü.

Yangın, Yeniçiftlik köyünde Kadir Ezgi'ye ait tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, köylülerin müdahale ettiği alevlere, itfaiyeye ekipleri de kısa sürede müdahale etti. Yangında, Kadir Ezgi'ye ait tarlada bulunan 100 balya saman da küle döndü. Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Biga Belediyesine ait arazözler ile yangın söndürüldü.

Jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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