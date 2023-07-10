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Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bayramiç Çan Karayolu Yeni Köy yol ayrımında bulunan tarım alanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 dönümlük otluk ve anız alanında etkili olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramiç Çan Karayolu Yeni Köy yol ayrımında bulunan tarım alanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 dönümlük otluk ve anız alanında etkili olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale Bayramiç İtfaiye Güncel Haberler

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