Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bayramiç Çan Karayolu Yeni Köy yol ayrımında bulunan tarım alanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 dönümlük otluk ve anız alanında etkili olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.