Çanakkale'de Çıkan Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE,