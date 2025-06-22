Çanakkale'de Çıkan Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman ve 40 dekar tarım arazisi zarar gördü.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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