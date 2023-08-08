Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çan- Bayramiç yolu Hacıkasım mevkiinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Alibeyçifliği Köyü Muhtarlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE