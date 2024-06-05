Çanakkale'de çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Uzunalan köyünde, Tepeköy sınırı Arkiçi mevkisindeki boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 helikopter olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdehalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.