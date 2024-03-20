Çanakkale'de Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde çiftçilere zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin doğu ilçelerinde mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 24 Mart Pazar günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ezine, Bayramiç, Biga, Çan ve Yenice'de beklenen en düşük sıcaklığın sıfır derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.