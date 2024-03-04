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Çanakkale'de çiftçilere budama eğitimi verildi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde yaşayan çiftçilere budama eğitimi verildi. Eğitimde budamanın amacı, faydaları, prensipleri ve çeşitleri hakkında teorik bilgi verildi ve uygulama çalışması yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftçilere, budama eğitimi verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karainebeyli köyünde yaşayan çiftçilere, budamanın amacı, faydaları, temel prensipleri, dikim budaması, şekil budaması, ürün budaması ve gençleştirme budaması teorik bilgi verildi.

Müdürlük personelince verilen teorik eğitimlerin ardından çiftçilerle uygulama çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Çiftçilik Tarım Güncel Haberler

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