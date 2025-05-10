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Çanakkale'de Çeltik Ekim Alanlarında Sivrisinek Mücadelesi Başlatıldı

Çanakkale'de Çeltik Ekim Alanlarında Sivrisinek Mücadelesi Başlatıldı
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çeltik ekim alanlarında sivrisinekle mücadele kapsamında larvasit uygulaması başlattı. Merkez ve Ezine ilçesindeki ekim alanlarında ergin sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam edecek.

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çeltik ekim alanlarında sivrisinekle mücadele çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Ezine ilçesine bağlı köylerde çeltik ekimi yapılan ve durgun su bulunan alanlar, bataklık ve sazlık alanlarda sivrisinekle mücadele kapsamında larvasit uygulaması gerçekleştirdi.

Tüm çeltik alanlarında da önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağı belirtilen çalışmalarda ergin sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapılacağı, çeltik ekimi yapılan alanlarda saha çalışmaları ve sivri sinek ile mücadelenin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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