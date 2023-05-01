Çanakkale'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tüneldeki çekiciye arkadan çarpan otomobildeki sürücünün eşi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tüneldeki çekiciye arkadan çarpan otomobildeki sürücünün eşi yaşamını yitirdi.
Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, Troya tünelinde Lütfi Erken idaresindeki 22 ACF 126 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsünün eşi Esra Işıldak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Lütfi Erken ise Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel