Çanakkale'de çayır tırtılı ile mücadele başladı

Çanakkale'de 7 ilçedeki bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı ilaçlama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya bölgesinde de görülen tırtılın, yapılan incelemede ayçiçeği zararlılarından çayır tırtılı olduğunun tespit edildiği ve ayçiçeği tarımı yapılan bazı alanlara zarar verdiği belirtildi.

Çayır tırtılının, uygun dönemde mücadele yapılmadığı takdirde yeşil aksamın tamamını yiyerek ürüne büyük zarar verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında İl Müdürü Erdem Karadağ, ilgili şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin koordinesinde Eceabat, Gelibolu, merkez ilçe, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekip ile sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 16 Temmuz'da Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde yürütülen sörvey ve eğitim faaliyetlerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Levent Efil de katılmıştır.

Üreticilere SMS bilgilendirmesinin yanı sıra il müdürlüğü web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ziraat odaları, muhtarlar, ilimizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayiler, arı üreticileri ve ilgili STK'lar bilgilendirilmiştir. Yapılan arazi tespit çalışmalarında ise Eceabat, Gelibolu, Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve merkez ilçedeki bazı köylerde çayır tırtılı erginine rastlandı. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ile kimyasal mücadele çalışmalarına başlanmıştır. Şu anda Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimizde zararlıya rastlanmamıştır."