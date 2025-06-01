Çanakkale'de cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü

Çanakkale'de cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Sarmaşıklı mevkisinde bulunan Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2. katındaki dairenin camlarını silen Vesile A. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.

Komşularının durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vesile A. ağır yaralı olarak Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vesile A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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