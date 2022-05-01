Çanakkale'de çalınan motosiklet Tekirdağ'da bulundu
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Çanakkale'den yaklaşık 10 yıl önce çalınan motosiklet Malkara'da bulundu.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'den yaklaşık 10 yıl önce çalınan motosiklet Malkara'da bulundu.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uygulama yaptı.
Uygulamada durdurulan bir motosikletin 10 yıl önce Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden çalındığı belirlendi.
Motosiklet sürücüsü E.S. gözaltına alındı.
AA / Ömür Çolak - Güncel