Çanakkale'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.

Biga'nın Güvemalan köyünde Z.A'ya ait park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonrası olayın T.İ. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.