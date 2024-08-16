Çanakkale'de Büyükanafarta köyü yakınlarında orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün saat 09.51'de başlayan orman yangını bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Toplamda 700 hektarlık orman alanının etkilendiği yangının başlamasına neden olan elektrik direği havadan dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,