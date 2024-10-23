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Çanakkale'de Butik Otelde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Butik Otelde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir butik otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Sazlı köyündeki bir butik otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otelin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel

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