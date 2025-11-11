Haberler

Çanakkale'de Boş Arazide Kız Bebek Cesedi Bulundu, Yabancı Uyruklu Kadın Gözaltında

Çanakkale'de Boş Arazide Kız Bebek Cesedi Bulundu, Yabancı Uyruklu Kadın Gözaltında
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide bulunan kız bebek cesediyle ilgili yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım'da Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü yakınlarında meydana geldi. Boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşan özel ekip çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayla bağlantılı yabancı uyruklu bir kadın tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
