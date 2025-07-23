Çanakkale'de Boğulma Olayı: 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Kepez beldesinde 78 yaşındaki Recep A., halk plajında denize girdikten sonra kayboldu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde denize giren kişi boğuldu.
Recep A. (78) Kepez'de Hamidiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize girdi.
Yaşlı adamın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sudan çıkarılan Recep A. sağlık ekibine ulaştırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Recep A. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel