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ÇANAKKALE'DE BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA YILDIRIM DÜŞTÜ: YARALI ASKERLER TABURCU EDİLDİ

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Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü 4 asker yaralı (2)Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 4 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü 4 asker yaralı (2)

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 4 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Garnizon Komutanlığı Devlet Hastanesi Çanakkale Güncel Haberler

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