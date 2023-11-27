ÇANAKKALE'DE BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA YILDIRIM DÜŞTÜ: YARALI ASKERLER TABURCU EDİLDİ
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Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü 4 asker yaralı (2)Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 4 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü 4 asker yaralı (2)
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 4 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel