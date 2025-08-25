Çanakkale'de Bisikletli Öğrenci Fatal Kaza Davasında Kamyonet Sürücüsüne 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Çanakkale'de, bisikletli üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsünün 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, tüm dosya içeriği bütün olarak incelenip değerlendirildiğinde, olay tarihinde sanık Sezai Ç'nin 17 UR 284 plakalı kamyonetiyle Eceabat-Kabatepe yolunda seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Zeliha Güneş'in bisikletine çarptığı belirtildi.

Sezai Ç'nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen trafik kazası neticesinde Zeliha Güneş'in vefat ettiği aktarılan gerekçeli kararda, dosya kapsamında aldırılan bilirkişi ve özellikle ATK Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da belirtildiği üzere kazanın oluşumunda sanığın asli ve tam kusurlu olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve müteveffanın cereyan eden ölüm tarzı ve suçun işlenmesinde diğer özellikler ile sanıktaki kusurun yoğunluğu, kazanın oluşumunda müteveffanın kusurunun bulunmadığına dair dosya kapsamındaki tespitler bir bütün olarak göz önüne alınarak sanığa sübut bulan eylemine binaen TCK'nin 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle teşdiden sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Olay

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Güneş, Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan 2024'te bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi, 30 Nisan 2024'te memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç'nin 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verilmişti.