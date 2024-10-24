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Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Yazıcızade Mahallesi Hallaç Hüseyin Geçit Sokak'taki 2 katlı evinde ailesiyle birlikte yaşayan Selman Dalkız (38) sabah alt kata inmeyince annesi oğlunun odasına çıktı.

Oğlunu hareketsiz halde bulan anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekiplerin incelemesinde Selman Dalkız'ın öldüğü anlaşıldı.

Dalkız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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