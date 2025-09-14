Haberler

Çanakkale'de bir kişi denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğuldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi, denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Feneraltı sahilinde balık tutan S.B. dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşı İsmail Gülbay, S.B'yi kurtarmak için kayalıklara indi. Bu sırada dalga nedeniyle dengesini kaybeden Gülbay da denize düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu S.B. sudan çıkarılarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık yarım saat sonra emekli astsubay olduğu öğrenilen İsmail Gülbay'a ulaştı. Gülbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

